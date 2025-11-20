Conductor fallece al volcarse con camioneta en pendiente de Santa Lucía, Boaco

De forma inmediata murió el señor Julio José Luquez González, de 67 años, y tres personas resultaron lesionadas, al volcarse una camioneta en el municipio de Santa Lucía, en el departamento de Boaco.

Trágico vuelco en Santa Lucía deja un fallecido

Pobladores del sector informaron que la desgracia vial sucedió la madrugada de este jueves cuando don Julio Luquez manejaba una camioneta color crema placas BO 14-073 cuando perdió el control en una bajada y se volcó.

En la camioneta viajaban 17 personas como pasajeros, de las cuales tres resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron llevadas a centros asistenciales de la zona.

Don Julio José Luquez habitaba en el barrio Germán Pomares, de la ciudad de Boaco, hacia donde fue trasladado su cuerpo para ser velado y luego darle cristiana sepultura.