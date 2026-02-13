Conductor de la ruta 105 perece dentro de unidad en barrio Camilo Ortega

El señor Santiago Montes, de 55 años, falleció de forma súbita a las 5 con 45 minutos de la mañana de este viernes cuando se disponía a laborar como conductor de un bus que cubre la ruta 105, en Managua.

El hecho ocurrió cerca de la terminal de buses del barrio Camilo Ortega, Distrito III de la capital, en donde Santiago se tomó un café para iniciar su primer recorrido que terminaría en la Colonia Unidad de Propósitos.

Testigos dijeron que cuando el conductor se acababa de acomodar en su asiento se llevó las manos al pecho, emitió un quejido y se desplomó en dirección hacia la puerta delantera de la unidad de transporte colectivo.

En ese momento, colegas de trabajo y otras personas intentaron auxiliarlo y avisaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando fue atendido por personal médico, ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que el conductor sufrió un infarto cardiaco. No obstante, serán los expertos de Medicina Legal quienes confirmarán las causas del fallecimiento.