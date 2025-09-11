type here...
jueves, septiembre 11, 2025
Conductor de InDrive, que estaba desaparecido, es encontrado preso por manejar ebrio

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

Con problemas, pero vivito y coleando fue localizado el capitalino Juan Hermes García Hernández, de 31 años de edad, a quien sus familiares reportaron como desaparecido el reciente martes.

Hallan con vida a Juan Hermes tras días desaparecido
De acuerdo con los parientes, Juan Hermes no volvió a dar señales de vida desde el lunes cuando salió a trabajar como conductor de la plataforma InDrive y su última ubicación fue en Multicentro Las Américas.

Al ver que no regresaba a su casa y que su celular aparecía apagado, su familia movió cielo y tierra temiendo lo peor ya que nunca antes había dejado de llegar a su casa, ubicada en la comarca Esquipulas, en Managua.

La preocupación fue mayor luego que al mediodía del martes, en la carretera a Masachapa fue hallado muerto un desconocido que andaba puesta una camisa color rojo, similar a la que andaba puesta Juan al salir de su casa.

Sin embargo, Gracias a Dios, finalmente Juan Hermes fue localizado detenido la estación de Policía del Distrito Cuatro a donde fue a parar con todo y su auto por andar conduciendo en estado de ebriedad.

De esta manera se cierra otra noticia en la que se puede afirmar que “no estaba muerto, andaba de parranda”.

