Conductor de cisterna sobrevive de milagro tras volcarse en Río San Juan

Un conductor de cisterna identificado como Kendri Víctor Pérez, de 39 años, y originario de Puerto Corinto, Chinandega, sobrevivió de milagro tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en el departamento de Río San Juan.

Conductor sobrevive a accidente en Río San Juan

El suceso ocurrió en la Cuesta de la Rampa, en Boca de Sábalos, en circunstancias que aún se investigan.

El vehículo que conducía se salió de la carretera y cayó volcado en un pequeño barranco.

Pese a que la cabina del cabezal quedó en muy malas condiciones, el conductor Kendri Pérez logró salir con vida, aunque con algunos golpes.

El lesionado fue trasladado al Centro de Salud Camilo Díaz, en Boca de Sábalos, para ser atendido.

