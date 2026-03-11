Conductor de camioneta sufre infarto y muere al estrellarse contra un poste, en Bilwi

El ciudadano Santiago Hernández Francis murió la tarde de hoy miércoles, minutos después de sufrir un infarto y estrellarse en camioneta contra un poste de concreto, en la entrada a Bilwi, Caribe Norte.

Al momento de la fatalidad, Hernández Francis conducía una camioneta placa M 118-272, propiedad del SILAIS-Bilwi.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que el ahora occiso, pierde el control, sale de la vía y se estrella de manera violenta contra la estructura de concreto.

En el hecho también resultaron lesionados los pasajeros de la camioneta: el camillero Andy Williams; el responsable de laboratorio Deff Lucas; Marisol Feliciano con lesiones en la cabeza y la licenciada William Chow.

Santiago Hernández Francis fue trasladado infartado al hospital Sandino Nuevo Amanecer, de Bilwi, donde murió a los pocos minutos de su ingreso, a pesar de todas las técnicas de reanimación que le practicaron.

En tanto, los lesionados reciben atención médica en el hospital de Bilwi, Caribe Norte.