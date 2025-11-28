Conductor de camioneta descontrolada enfrentará juicio por muerte de trabajador en Estelí

El Juez Primero Penal Local de Estelí, Máster en Ciencias, Antonio Efrén Antúnez Borjas, remitió a juicio oral y público para el 19 de diciembre a David Dávila Gámez, de 39 años, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del trabajador José Alexis Centeno Díaz, de 48 años.

Centeno Díaz murió luego de haber sido impactado por la camioneta manejada por Dávila Gámez quien circulaba a exceso de velocidad y de forma descontrolada por una calle del barrio Alexis Argüello, de la ciudad de Estelí.

El caso se hizo viral luego que en plataformas digitales empezó a circular el video del fatal accidente, el cual originó un gran impacto entre los internautas debido a que parece una escena de la famosa saga de películas “Destino Final”.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo pasado y la impactante escena fue captada por una cámara de seguridad instalada en un negocio de alquiler de sillas y mesas en donde trabajaba la víctima.

En el video se aprecia que Centeno Díaz estaba sentado en una jardinera afuera de un colegio de la zona, cuando apareció una camioneta circulando a toda velocidad y sin control alguno.

Al percatarse de lo que ocurría, el hombre intentó correr para ponerse a salvo, sin embargo, su idea resultó fatal, pues la camioneta terminó impactándolo en el portón del centro escolar, por lo cual quedó prensado contra la estructura metálica por unos instantes.

Sin embargo, debido a la velocidad y el peso, el portón cedió y la camioneta que transportaba frutas y verduras se metió al centro escolar hasta que impactó contra otras estructuras que finalmente la detuvieron.

De acuerdo con los reportes, tras el impacto José Alexis Centeno Díaz resultó con múltiples heridas de gravedad, por lo que fue llevado a una clínica cercana donde falleció en las primeras horas del lunes 17 de noviembre.

Por otra parte, el conductor de la camioneta resultó con lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Tras recibir atención médica quedó bajo el resguardo de las autoridades y ahora debe de enfrentar el juicio previsto para la tercera semana de diciembre.