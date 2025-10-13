Conductor de camión muere tras perder el control en peligrosa pendiente de Boaco

Un fatal accidente en una de las zonas más peligrosas de la ciudad de Boaco, cobró la vida del señor Teodoro Máximo Gómez Fernández, de 70 años, originario del barrio Alcides Miranda Fitoria.

Fatal accidente en Boaco deja un fallecido

El hombre falleció trágicamente mientras se dirigía a su jornada laboral, después de que el camión que conducía se precipitó por una empinada pendiente y cayó a orillas del techo de una casa.

El suceso ocurrió en un tramo de alta peligrosidad, con una inclinación aproximada de 45 grados, ubicado de la Pizzeria Marenco 150 metros al Oeste entre el barrio Buenos Aires y la zona conocida como la Planta.

Según los reportes, el septuagenario perdió el control del pesado vehículo al descender, y tras salirse de la vía cayó al vacío, quedando prácticamente destruido.

El accidente también dejó como saldo una persona herida y cuantiosos daños materiales en la estructura afectada.

La emergencia movilizó de inmediato a equipos de la Policía Nacional, la Dirección General de Bomberos y Cruz Blanca.

Las labores de rescate fueron complejas e intensas, ya que el señor Gómez Fernández había quedado prensado entre la carrocería del camión y una pared de concreto.

Tras varios minutos de esfuerzo, los rescatistas lograron liberar al conductor, pero lamentablemente fue extraído sin signos vitales, causando profunda consternación entre los pobladores.

El camión y la escena del siniestro quedaron bajo custodia de las autoridades para determinar las causas exactas de la pérdida de control.



