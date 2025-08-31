type here...
Conducir ebrio le cuesta la vida a motorizado en Juigalpa

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El ciudadano Antonio de Jesús Tenorio Mendoza, de 38 años, murió en los primeros minutos de la madrugada de hoy domingo, al accidentarse en motocicleta, en Juigalpa, Chontales.

Antonio de Jesús Tenorio Mendoza, de 38 años
Antonio de Jesús Tenorio Mendoza, de 38 años

La víctima conducía la moto placa M 47-546, y al llegar al kilómetro 150 de la carretera Juigalpa – El Rama, perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un árbol.

A causa del impacto, Tenorio Mendoza sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Cazadores de Noticias informaron que al momento de la tragedia, el motorizado se desplazaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, versión que es investigada por la policía.


