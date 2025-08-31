Conducir ebrio le cuesta la vida a motorizado en Juigalpa

El ciudadano Antonio de Jesús Tenorio Mendoza, de 38 años, murió en los primeros minutos de la madrugada de hoy domingo, al accidentarse en motocicleta, en Juigalpa, Chontales.

La víctima conducía la moto placa M 47-546, y al llegar al kilómetro 150 de la carretera Juigalpa – El Rama, perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un árbol.

A causa del impacto, Tenorio Mendoza sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Cazadores de Noticias informaron que al momento de la tragedia, el motorizado se desplazaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, versión que es investigada por la policía.



