¡Con la colchita y el peluche! Así estamos sobreviviendo al frente frío en Nicaragua

El frente frío que ingresó al territorio nacional desde el pasado viernes y se ha mantenido activo, ha provocado un marcado descenso de las temperaturas, especialmente en horas de la madrugada y la noche, además de fuertes rachas de viento en distintas regiones del país, informaron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con oyentes que se reportaron al Whatsapp 8711-0456, el frío es más intenso de lo habitual, principalmente en las regiones norte y central, donde las temperaturas disminuyeron de forma significativa en comparación con días anteriores.

Las autoridades detallaron que en la región del Pacífico las temperaturas mínimas oscilarán entre los 18 y 25 grados Celsius, mientras que, en la región Central, que incluye los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, así como zonas altas de Matagalpa y Jinotega, los valores podrían descender hasta los 10 grados Celsius, generando una sensación térmica aún más baja durante la noche y al amanecer.

En el Triángulo Minero, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 14 y 21 grados, y en la región del Caribe se esperan valores entre 20 y 24 grados Celsius. Aunque el viernes y sábado las temperaturas máximas se mantuvieron elevadas, entre el domingo y este lunes se ha registrado un descenso inusual para la temporada seca.

Frío inusual sorprende a Nicaragua

Además del descenso térmico, las autoridades advirtieron sobre la presencia de fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 87 kilómetros por hora en el Pacífico, entre 35 y 79 km/h en la región Central y hasta 57 km/h en el Caribe.

En cuanto a las lluvias, se espera que los sistemas de alta presión limiten la formación de precipitaciones intensas. No obstante, podrían presentarse lloviznas ligeras y aisladas, principalmente en el sureste del país y en el litoral Caribe.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, asegurar techos y objetos sueltos, y mantenerse informado a través de Tu Nueva Radio Ya, la radio más caliente del dial.