Con cánticos y devoción, Tu Nueva Radio YA honra a la Virgen María en el edificio Radiópolis

En un ambiente de fe y devoción, el colectivo de Tu Nueva Radio Ya celebró este jueves con profundo entusiasmo el cuarto día de la Novena y compartió el tradicional brindis en honor a la Inmaculada Concepción de María, la Reina de Nicaragua.

Devoción y alegría en la Novena de Tu Nueva Radio Ya

La jornada se convirtió en un abrazo colectivo de alegría y tradición que llenó de luz el corazón de todos los que participaron.

El rezo inició puntualmente a las 12 del mediodía, cuando el contagioso ritmo de los filarmónicos “Chicheros de Managua” comenzó a recorrer cada rincón del Edificio Radiópolis.

La familia de la Súper Líder del Dial, fiel a su espíritu acogedor, recibió a los invitados con calidez y entregó numeritos para las rifas, un detalle que ya forma parte esencial de esta fiesta mariana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristian Medina y William Martínez, quienes agradecieron a las y los compañeros del Edificio Radiópolis por abrirnos las puertas desde hace siete años, después de que los enemigos de la Patria quemaran las antiguas instalaciones de la emisora Líder del Dial.

El momento más solemne llegó con el inicio de la oración a la Purísima, a cargo de las compañeras Arlen Hernández, Stefany Santana y doña Patricia Casco, responsables de conducir el novenario con profunda devoción y cariño.

La ceremonia fue acompañada por el angelical Ave María, interpretado por los tenores de INCANTO, Orlando Delgado y Nelson Escobar Orozco, quienes cautivaron al público e inspiraron a todos a unirse en los tradicionales cánticos marianos que elevaron aún más el espíritu de la celebración.

Minutos después iniciaron las dinámicas que despertaron risas y mucha emoción.

Los primeros premios se los llevaron trabajadores de Radio Sandino, Radio Viva FM y Radio Clásica, quienes cruzaron de un extremo a otro brincando en un pie en cuestión de segundos. Además de los aplausos, se llevaron licuadoras, planchas para el cabello y maquillajes.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el concurso “El sonido de la matraca”, protagonizado por tres carismáticas locutoras de Radio Futura, La Tuani y Radio Sandino.

Como siempre Tu Nueva Radio Ya, fiel a las tradiciones marianas de compartir, todos y todas las participantes en las dinámicas recibieron como premios, planchas para el cabello, canastas básicas, electrodomésticos, productos de belleza y certificados de maquillaje patrocinado por Isabella’s Glamour, entre otros obsequios.

Mientras las dinámicas llenaban de emoción la tarde, el colectivo de la Súper Líder del Dial comenzó a repartir el brindis: hermosos bolsos reutilizables con la imagen de la Inmaculada Concepción de María, con productos de aseo personal.

Todo esto acompañado por el inconfundible sonido del Órgano Melódico de Ricardo Ochoa, quien interpretó cánticos tradicionales como “Salve Azucena Divina”, “Pues Concebida”, “Virgen Bella”, “Tú gloria, Tu Gloria” y “Por eso el Cristianismo”.

El brindis continuó entre sonrisas, cantos y gratitud. Los asistentes recibieron baldes con productos alimenticios, dulces tradicionales de La Sirena Pica–Pica, jugosas manzanas de Distribuidora Dos Robles, y un delicioso almuerzo con su respectiva bebida, cortesía de Janixia Grill, que como cada año se suma a las creativas actividades de Tu Nueva Radio Ya.

La familia de la Súper Líder del Dial agradece a las y los trabajadores del Edificio Radiópolis, invitados, guardas de seguridad y empresas que hicieron posible esta actividad llena de fervor mariano.

Entre nuestros patrocinadores estuvo Decoraciones Janeth, encargados del montaje y la hermosa decoración del altar a la Inmaculada Concepción de María, así como empanizador Los Patitos.

Desde hace siete años, el colectivo de Tu Nueva Radio Ya honra a la Inmaculada Concepción en el Edificio Radiópolis, ubicado del Ministerio del Interior, tres cuadras al sur.

Desde nuestros estudios, deseamos felicidad y fervor a los devotos de la Purísima, una celebración que une a familias en cada rincón de nuestra Nicaragua.

