La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció la visita para la próxima semana de una delegación de comunicadores de RT en español, quienes desarrollarán un nuevo ciclo de intercambios y capacitaciones de alto nivel con comunicadores nicaragüenses.

La Compañera Rosario describió estos encuentros como maestrías que fortalecen la labor de comunicación en el país.

La delegación de comunicadores estará integrada por Alexánder Luchanínov, Subdirector de RT en Español; Semión Sénderov, Periodista y Presentador;Kseniia Avetisián Productora Creativa; Gustavo Troncoso Durán, Jefe de Redes Sociales, y Mirko Casale, Autor y Presentador del programa «Ahí les Va».

La Copresidenta dio la bienvenida a los comunicadores rusos, destacando que este esfuerzo conjunto busca mejorar las capacidades para exponer y defender las «Verdades Verdaderas».

Con este nuevo encuentro, se continúan estrechando los lazos de cooperación profesional entre Rusia y Nicaragua en el ámbito de la comunicación estratégica y el periodismo digital.