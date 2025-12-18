Comunicadores de la Agencia Xinhua concluyen visita con encuentros en el Parlamento y con Laureano Ortega

Los compañeros comunicadores de la Agencia de Noticias Xinhua participaron este jueves en nuevos encuentros para estrechar y fortalecer las relaciones de cooperación, unidad y hermandad entre China y Nicaragua.

Xinhua y Nicaragua fortalecen lazos de cooperación

Los hermanos de Xinhua visitaron la Asamblea Nacional y saludaron al compañero doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional y la compañera Arling Alonso, Primera Vicepresidenta del Parlamento.

Los compañeros de Xinhua también se reunieron con el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

Con estas reuniones finalizó la visita a Nicaragua de los hermanos de la Agencia de Noticias de Xinhua – comunicadores de la República Popular China.

El Gobierno de Nicaragua agradeció la visita de los compañeros de la Agencia de Noticias Xinhua, y reafirmó la voluntad y el compromiso de los comunicadores sandinistas de Nicaragua para continuar uniendo y sumando esfuerzos en el trabajo comunicacional en Defensa de la Verdad y que contribuye a los Nuevos Triunfos de Nuestros Pueblos.

