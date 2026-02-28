Comunicado Equinox Gold

La empresa Equinox Gold Corp. reafirma que sus operaciones en Nicaragua mantienen un desempeño estable y proyectan alcanzar una producción anual de 200 mil a 250 mil onzas de oro en 2026.

Este avance es posible gracias al desarrollo continuo de sus proyectos en los municipios en La Libertad, Rosita, Rancho Grande y El Limón, y a condiciones operativas que permiten la continuidad de la actividad minera.

Las operaciones impulsan la generación de empleo y oportunidades para más de 4 mil 500 trabajadores en todo el país.

En este año 2026, Equinox Gold tiene previsto destinar más 25 millones de dólares en actividades de exploración, para continuar fortaleciendo su presencia en Nicaragua y contribuir al crecimiento del sector para los próximos años.

Esta empresa mantiene estándares rigurosos en materia ambiental, técnica y de seguridad, y promueve una gestión minera sostenible que incorpora proyectos comunitarios en educación, salud e infraestructura.

Además, Equinox Gold desarrolla diversas actividades dentro de sus concesiones mineras. Cuando los resultados geológicos no muestran el potencial necesario para continuar con los trabajos, la empresa procede a devolver esas áreas al Estado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Minas de Nicaragua (Ley 387).