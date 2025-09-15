Compatriota muere por accidente en moto que sufrió el año pasado en Houston, Texas

Tras batallar por su vida durante 15 meses, el nicaragüense Jefferson Antonio Vílchez Acevedo, de 24 años, finalmente se rindió ante la muerte en Estados Unidos.

Jefferson Antonio Vílchez Acevedo, de 24 años

Según familiares, Jefferson sufrió un accidente en moto en Houston, Texas, el 23 de junio del 2024 y pasó un mes ingresado en un hospital en donde le realizaron 15 cirugías.

Posteriormente fue enviado a la casa donde habitaba sólo con su mamá Claudia Acevedo, en donde estuvo luchando por sobrevivir durante un año y dos meses.

Finalmente, las secuelas de las lesiones que sufrió le causaron la muerte y ahora su señora madre está pidiendo ayuda para poder repatriar su cuerpo para darle cristiana sepultura en Managua, la tierra que lo vio nacer.

Para poder lograr la repatriación, la familia abrió una cuenta en Gofundme con el objetivo de recaudar los 15 mil dólares que se requieren, y hasta la tarde de hoy lunes, apenas llevaban 1,362 dólares.

