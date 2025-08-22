type here...
Compatriota muere arrollado por un camión en Costa Rica al cruzar la calle sin precaución

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un nicaragüense de apellido Borges, de 28 años de edad, murió la mañana de este viernes al ser atropellado por un camión en el sector de Montenegro, en Bagaces, Guanacaste, Costa Rica.

La información revela que el compatriota Borges se cruzó la vía sin fijarse a ambos lados y fue arrollado por el pesado vehículo, muriendo al instante.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya sobre muertes de nicaragüenses en el extranjero, revela que este año han fallecido en Costa Rica 18 nicaragüenses en accidentes de tránsito.

