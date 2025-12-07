Compañeros del Grupo RT visitan Nicaragua de cara al festival de documentales RTDOC – El Tiempo de Nuestros Héroes
Este domingo fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Nicaragua Digna, Soberana, Bendita y Siempre Libre, nuestros Hermanos Comunicadores del Grupo RT de la Heroica Federación de Rusia.
Participarán en la Celebración del Festival de Documentales “RTDoc – El Tiempo de Nuestros Héroes”, que se realizará del 9 al 13 de diciembre, en la Sala Mayor de Cinemateca Nacional, en Managua.
Los Compañeros del Grupo RT son:
- Ekaterina Yákovleva, Directora de Documentales de RT – Productora General del Festival RT.Doc “La Hora de Nuestros Héroes”.
- Daria Zhelnovod, Jefa del Departamento de Proyectos de internet – Coordinador de relaciones internacionales de RT.Doc.
- Boris Kuznetsov, Jefe de departamento de programas de RT en Español
- Yulia Opárina, Jefa de departamento de Marketing de RT.
- Oleg Nékishev, Director de cine RT.Doc.
- Kirill Puzyrny, Director de cine RT.Doc.
- Artiom Sómov, Director de cine RT.Doc.
- Anton Mescheriakov, Operador RT.Doc.
- Alekséi Mináev, Director RT.Doc.
Durante su estadía en nuestro país sostendrán encuentros con Comunicadores Sandinistas de Nicaragua, Documentalistas, Red de Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio, y con Estudiantes de las Universidades del Pueblo Presidente.