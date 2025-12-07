Compañeros del Grupo RT visitan Nicaragua de cara al festival de documentales RTDOC – El Tiempo de Nuestros Héroes

Este domingo fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Nicaragua Digna, Soberana, Bendita y Siempre Libre, nuestros Hermanos Comunicadores del Grupo RT de la Heroica Federación de Rusia.

Participarán en la Celebración del Festival de Documentales “RTDoc – El Tiempo de Nuestros Héroes”, que se realizará del 9 al 13 de diciembre, en la Sala Mayor de Cinemateca Nacional, en Managua.

Los Compañeros del Grupo RT son:

Ekaterina Yákovleva, Directora de Documentales de RT – Productora General del Festival RT.Doc “La Hora de Nuestros Héroes”. Daria Zhelnovod, Jefa del Departamento de Proyectos de internet – Coordinador de relaciones internacionales de RT.Doc. Boris Kuznetsov, Jefe de departamento de programas de RT en Español Yulia Opárina, Jefa de departamento de Marketing de RT. Oleg Nékishev, Director de cine RT.Doc. Kirill Puzyrny, Director de cine RT.Doc. Artiom Sómov, Director de cine RT.Doc. Anton Mescheriakov, Operador RT.Doc. Alekséi Mináev, Director RT.Doc.

Durante su estadía en nuestro país sostendrán encuentros con Comunicadores Sandinistas de Nicaragua, Documentalistas, Red de Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio, y con Estudiantes de las Universidades del Pueblo Presidente.



