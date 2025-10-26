Compañeros de RT en Español llegan a Nicaragua para nuevo encuentro con Comunicadores Sandinistas

Los compañeros Mirko Casale del programa «Ahí les Va» y Alex Ovando, Productor Superior de la página web de RT en Español, llegaron hoy domingo a Nicaragua, para sostener Encuentros de Intercambio con Comunicadores Sandinistas en los próximos días.

Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua.

Les trasladó el saludo, el abrazo fraterno, el cariño de parte de nuestros Copresidentes el Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo, de parte de las familias nicaragüenses y de parte de todos los Comunicadores Sandinistas.

De igual manera envió un saludo a las autoridades de la Federación de Rusia, al camarada Presidente Vladimir Putin, al gobierno y pueblo heroico de esa nación hermana y amiga, igualmente a los comunicadores de RT en Español.

«También queremos enviar nuestro abrazo a la compañera Margarita Simonián, directora de RT y a nuestra hermana Victoria Vorontsova, directora de RT en Español, a quienes agradecemos todo su respaldo que nos permite hacer realidad este tipo de encuentros para fortalecer juntos nuestras capacidades en el trabajo comunicacional e igualmente queremos reiterar nuestras felicitaciones por la reciente celebración del 20 aniversario del grupo RT, son 20 años en defensa de la verdad y son 20 años de victorias«, dijo Daniel Edmundo.

Mirko Casale del programa «Ahí les Va» destacó que esta es la tercera vez que está en Nicaragua, y precisó que siempre es interesante compartir con los comunicadores nicaragüenses para transmitirles la experiencia comunicacional como canal internacional.

Por su parte, Alex Ovando, Productor Superior de la página web de RT en Español precisó que es la primera vez que está en nuestro país y destacó el caluroso recibimiento previo a una semana muy enriquecedora en materia de comunicación.