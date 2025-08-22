Compañero Federico “Pitín” Lacayo pasa a otro plano de vida

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua dio a conocer que después de un largo período de quebranto en su salud y sobre todo de la tristeza que representó en su Vida el fallecimiento de su amada esposa, Marianne, hoy pasó a la Presencia de Cristo Jesús, el inolvidable Compañero Federico de Jesús “Pitín” Lacayo Álvarez.

En un mensaje firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo se destaca que “Pitín” Lacayo fue “nuestro fiel y querido Compañero, Hermano, siempre presente en tantas circunstancias difíciles, dolorosas, y por supuesto también felices, como las Tomas de Posesión del Pueblo Presidente…”.

Al consignar su partida, se pide al Dios de Todos los Tiempos y Victorias, que le conceda el Descanso que merece, y a sus hijas, Hebé, Magdalena y Marianne, así como a sus niet@s y bisniet@s, el consuelo necesario para comprender su Tránsito y celebrar su generosa y pacífica Vida.

Federico de Jesús “Pitín” Lacayo Álvarez fue y es reconocido como un hombre bueno, alegre, amable, afable, atento, fraternal, solidario y cariñoso con tod@s. Paz a su Familia, Compañer@s y Amig@s de todos los momentos.

El mensaje concluye destacando este 22 de agosto, fecha en que se cumplen los 47 Años de la Heroica y Singular Toma del Palacio Nacional.