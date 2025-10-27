Compañera Rosario saluda a colegas de RT en Español que imparten talleres a comunicadores nicaragüenses

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, saludó la visita de los comunicadores Mirko Casale y Alex Ovando, de RT en Español, quienes ya están desarrollando talleres y seminarios con comunicadores y estudiantes nicaragüenses.

«Quiero saludar con gran cariño al compañero Mirko Casale. Lo admiramos y respetamos mucho en su muy gustado programa ‘Ahí les Va’ desde RT, es presentador y director de ese programa, y al compañero Alex Ovando quien es productor superior de la página web de RT en español», indicó la compañera.

La Copresidente informó que «llegaron ayer a nuestra Nicaragua bendita, los hemos invitado a venir a compartir con nosotros, con los estudiantes de comunicación, con nuestros comunicadores estos tiempos que debemos hacer victoriosos, trabajando juntos por las verdades verdaderas».

La compañera Rosario Murillo subrayó que el compañero Mirko y el compañero Alex, ya están realizando seminarios y talleres con los comunicadores de los Medios Sandinistas, estudiantes de comunicación, la gloriosa Juventud Sandinista 19 de julio y con docentes y estudiantes de las universidades.

“Agradecidos a Margarita (Simonián) y Victoria (Vorontsova) porque nos permiten contar con estos cursos que son de lujo, con grandes expertos, grandes comunicadores que vienen a compartir con nosotros enseñanzas, prácticas, métodos para trabajar por la verdad y cada vez hacerlo mejor», agregó.

«Gracias Mirko, gracias Alex, gracias a los compañeros y compañeras de RT en Español, siempre nuestro reconocimiento, respeto, cariño, acompañamiento y solidaridad en todas las luchas que libra la Federación de Rusia con su Presidente el Compañero Vladimir Putin, luchas justas, por la paz verdadera, la paz de los pueblos, la paz de ese mundo mejor que todos queremos y por el que trabajamos decididamente», finalizó la Copresidenta de la República.