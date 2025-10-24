Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 24 de octubre

Declaraciones de Rosario

Copresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía

de hoy24 de Octubre del 2025

Muy buenas tardes, Compañera. Muy buenas tardes, Queridas Familias de nuestra Nicaragua Bendita, Siempre Digna, Soberana, Libre… Nuestra Nicaragua, que vive en Paz y Bien… Nuestra Nicaragua que és Cristiana, Socialista y Solidaria. Nuestra Nicaragua que reverencia al Padre Celestial, porque, con Su Bendición, esta Patria Nuestra vive en Concordia, vive contenta, alegre, con tanta Festividad, con tanta Celebración, con tanta Alegría, cada Fin de Semana y todos los días, porque todos estos Festejos también son Trabajo, Seguridad y Paz.

Compañer@s, esta noche, como decíamos ayer, son Los Agüizotes en Masaya, una Fiesta de la Alegría, Alegría de nuestro Pueblo; una Fiesta del Talento y la Creatividad de las Familias de Masaya, donde florece precisamente la Innovación, la Creatividad, y donde tod@s nos vestimos de Fiesta, Fiesta en Masaya, Fiesta en Nicaragua, celebrando la Paz.

Y hoy estamos también inaugurando Nicaragua Diseña con más de 60 desfiles y participación de nuestro Talento propio y el Talento de Pueblos Hermanos que nos visitan desde Vietnam, Colombia, República Popular China, Surinam, El Salvador, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, República Dominicana.

Todos aquí unidos en este Gran Festejo de la Creatividad, del Talento, de la capacidad que tenemos de conectar a través del Arte, de la Cultura, del Diseño, de todo lo que somos, como Pueblos Grandes, Pueblos Inteligentes, Creativos, Talentosos, Pueblos de Cultura, Pueblos de Tradición, Pueblos que, Todos Juntos, desde nuestras raíces, queremos Paz para el Mundo y Paz para cada uno de nuestros Países.

80 Marcas en una Expoferia que hay, paralela. Y también tenemos Dinámicas y Sabores que celebran nuestra Gastronomía y nuestra Identidad Creativa en tantos ámbitos.

La Cinemateca Nacional, en el contexto de Nicaragua Diseña presenta una Exposición de Fotografías, “Ecos Visuales”, que reúne distintas propuestas del gran Talento que tenemos l@s nicaragüenses en la fotografía; un talento que se revela, se reveló, se mostró, se reflejó, en tantos otros Tiempos, y en todos los Tiempos.

También tenemos, Compañer@s, Charlas, Conferencias Magistrales impartidas por Expertos Nacionales e Internacionales, y abiertas a todo público.

Quería destacar también, que hay grupos musicales que se presentan; también hay experiencias de Barismo, Estilismo, Liderazgo en Estilismo, Paneles de Discusión del desarrollo del Diseño y de la Moda a Nivel Internacional con nuestros Hermanos que nos visitan, y animación, como medio de infinitas posibilidades.

Esta Edición No. 14 de Nicaragua Diseña se presenta en Tiempos Victoriosos. Por qué Victoriosos ? Porque luchamos, con Carácter, con Fuerza, con Fortaleza, con Inteligencia y con Creatividad, por la Paz que los Pueblos del Mundo queremos y merecemos.

Tenemos también el Comunicado de la Ministra del Trabajo sobre las Vacaciones de Navidad y Fin de Año, desde el Viernes 19 de Diciembre hasta el Martes 6 de Enero. Vacaciones largas promoviendo la Unión de las Familias, la Alegría de ser Pueblo de Paz, Pueblo de Cariño, Pueblo que trabaja, que lucha, para vivir con Bienestar.

Vamos a tener estas Vacaciones, y también ya hemos anunciado que el Ministerio de Hacienda ha autorizado que no se cobre el IVA en los negocios turísticos y de servicios turísticos también, me refiero a Restaurantes, Cafeterías, en los espacios dedicados a la promoción del Encuentro y el Disfrute Familiar.

En relación a Nicaragua Diseña son 3 días, 24, 25 y 26… 60 Pasarelas con más de 100 Protagonistas de la Creatividad.

Tenemos, Compañer@s, Festivales de Trajes Originales de Nuestro Folklore, en Bluefields.

Ayer estábamos viendo un documental que hizo nuestro Querido Compañero, Promotor de nuestras Tradiciones y de nuestra Cultura, Wilmor López, sobre los Festejos de San Jerónimo en Bluefields, que tienen su toque caribeño, africano.

Nos gustaron muchísimo las danzas, los trajes, y esa elocuencia con la que nuestros Hermanos de Bluefields explican la tradición y los cambios que se presentan entre San Jerónimo en León, San Jerónimo en Masaya y San Jerónimo en Bluefields. Lo bueno és que celebramos nuestras Tradiciones y celebramos que somos Pueblos de Fé.

58,000 actividades se realizan este Fin de Semana, 27,000 Culturales y Recreativas… Todo tipo de Eventos ! Tenemos Festivales Artísticos, de Poesía, Nicaragua Diseña, Carnavales, Desfiles de Carrozas, Bandas Rítmicas, Danzas, Arte, Música, Folklore, Festivales de Marimbas, Festivales de Teatro, Galas Culturales.

Cuánta Alegría ! Cuánta Celebración de nuestra Cultura, nuestras Raíces Culturales ! Cuánto Orgullo de ser Nicaragüenses, por Gracia de Dios !

Ahí estaremos en Masaya pendientes de esas alegres celebraciones de la Tradición, colorido musical, ese movimiento de cabezas de los Diablitos que veíamos ayer en otro Documental que presentó el Compañero Wilmor. Esas Danzas son muy propias, muy particulares, muy sentidas, muy alegres, pero además nos llenan de Espíritu Orgulloso, Nicaragüense, por Gracia de Dios !

Tenemos el Torovenado el Domingo, Torovenado de Monimbó, en Masaya.

Y en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío el excelente Ballet Folclórico Macehuatl de nuestro Maestro, Siempre Presente, Alejandro Cuadra, estará realizando una gran presentación de su creatividad, de sus coreografías, Muestra de Arte, de Gran Arte.

Tenemos también en la Sala Experimental Pilar Aguirre del Teatro Rubén Darío el Segundo Aniversario del Ballet, “La Alegría de Bailar”. Y un Concierto de un Hermano mexicano, Carín León, en el Estadio Nacional Soberanía, este Domingo 26 de Octubre.

Cuánto tenemos que agradecer a Dios por las Bendiciones que nos permiten celebrar la Vida en todo momento y en particular los Fines de Semana. Celebrar que tenemos Paz, agradecer a Dios que Gracias a la Paz que nos da, la Paz que defendemos y resguardamos, podemos cantar y bailar con la Alegría que merece y que tenemos dentro l@s nicaragüenses.

Estamos también celebrando Aniversarios de ser Ciudad o Municipios, San Rafael del Norte, San Juan del Sur.

Los Puertos Turísticos con mucha actividad recreativa. Tenemos también en San Juan del Sur, celebración del Aniversario 173 de ser Municipio con muchas Ferias y Eventos propios de ese excelente, tan gustado, tan apreciado, espacio turístico de nuestra Nicaragua. Tan hermoso, además.

26,000 Actividades Deportivas este Fin de Semana.

1,400 Ferias de la Economía Familiar. Ferias de Quesillos había la semana pasada allá al lado de Chinandega. Nos decía el Compañero Chemaya que tienen una cultura gastronómica intensa y particular también.

En Granada, Feria del Pan; Atol de Ánimas en Diriá; en Dolores, Feria Municipal de Artesanías; Festival de Buñuelos, ya vamos para los Buñuelos famosos de León y de otros Municipios, en el Día de los Fieles Difuntos y también el Día de Todos los Santos. Hay un Festival de Buñuelos en León precisamente, Quezalguaque.

En Jinotega, Feria de la Vaca Lechera. En Matagalpa, productos agroindustriales en Expoferias; Terrabona, Feria del Café; 33 Ferias del Plátano en Dipilto. Cuánta cosa hermosa !

Feria Agropecuaria en el Triángulo Minero, “Raíces y Tubérculos”, Feria… Malanga, musáceas, quequisque, yuca, en El Rama. En El Viejo, Feria de Flores, preparando las visitas de las Familias para los próximos días.

Ferias de Salud, 1,610 en todo el País.

Luego tenemos también en cobertura de Seguridad, 500 Destinos Turísticos, Balnearios, todo esto desde nuestra Policía Nacional.

San Rafael Arcángel celebrándose hoy en los Municipios que llevan su nombre, también en Nagarote y Pueblo Nuevo.

Fiestas Patronales en San Francisco Libre, Santa Teresa, Masaya; también Nagarote y Pueblo Nuevo.

Hípicas en Bluefields, San Rafael del Norte, Rivas, San Francisco Libre, Pueblo Nuevo y Nagarote. Cabalgatas en Pueblo Nuevo.

Cuánta Alegría ! Cuánto disfrute ! Somos un Pueblo de Paz, somos un Pueblo de Cariño, somos un Pueblo de Valores, somos un Pueblo de Familias y Comunidades. Somos Pueblo de Dios, y desde esa condición tenemos la Alegría Espiritual profunda, que celebramos en Grande todos los días, y más los Fines de Semana.

Los Juegos Centroamericanos, ahí ya vamos con 10 Medallas de Oro, vamos a estar comentando más el día Lunes. 48 de Bronce y 15 de Plata.

Vamos a pedirle a los Compañeros del IND que nos preparen una Nota de Prensa para saludar a los Ganadores, a Kevin Cruz, Walter González, Walter Reyes, Ariana Rodríguez, Izayana, Candelaria, Erick Blandón, Carlos Arteaga, Esperanza Sibaja, Rafael Lacayo… Todos ellos Medallistas de Oro, y las de la Plata son : Esgrima, Karate, Lucha Olímpica, Remo, Baloncesto, Voleibol de Sala. Y Bronce : Natación, Atletismo, Esgrima, Judo, Karate, Kickboxing, Lucha Olímpica, Remo, Balonmano y Tiro Deportivo.

Tenemos también, Compañer@s, en Viviendas entregando 17 en Jinotega; estamos entregando en Tipitapa, 10; en Ciudad Darío, 6; en Chichigalpa, 6; Totogalpa, 2; Granada, 2; Buenos Aires, 2.

Calles en El Rama, Matiguás, Nandasmo, San José de Cusmapa, León; El Sauce, caminos; San Carlos, caminos; Siuna, caminos.

Estadios y Canchas, rehabilitados o restaurados, o nuevos, espacios nuevos, en San Jorge, La Paz de Carazo, Potosí y Prinzapolka.

Parques de Ferias… Esto és en Altagracia que estamos construyendo la fachada y el muro; La Concordia. San Rafael del Sur, ahí estamos también con la Escuela de Oficios ampliándose. Muy exitosas esas Escuelas de Oficios.

Condega, Villanueva, Bilwi, Cinco Pinos y Nagarote, Sistemas de Agua Potable Comunitarios; también en Belén y El Viejo.

Escuelas y Puestos de Salud Comunitarios en Bilwi, San Lorenzo, León, Santo Tomás del Norte, Jinotepe, Nueva Guinea, San Juan de Limay.

Casetas para espera de buses en Morrito.

El MAG nos reporta una producción de 304.4 millones de libras de carne bovina a Septiembre de este año, producidas en mataderos industriales, rastros municipales y matarifes.

Usura Cero entrega créditos hoy a 1,000, en 43 Municipios, y la próxima semana a 105,000 nuevos Protagonistas en 105 Municipios.

La Matrícula, el Ministerio de Educación, 1 millón 116,153 Estudiantes se han matriculado en todos los Niveles. Eso es el 62% de lo proyectado. Qué bueno que és adelantar las Matrículas, porque así con tiempo, entusiasmo y esperanza, se matriculan, se cumplen las Metas. 62% en Estelí, Chinandega, Madriz, Boaco y Jinotega, que encabezan los mejores resultados, los más altos, de Matrículas a Nivel Nacional. Otra vez Felicidades a Chinandega, Estelí, Madriz, Boaco y Jinotega.

Luego tenemos Liga Nacional Educativa, Estudiantil, de Fútbol Femenino, con los Atletas más destacados del Nivel de Secundaria.

228 nuevos Profesionales, originarios de Siuna, Rosita y Bonanza, se gradúan el día de hoy en las Universidades de la Costa Caribe nicaragüense. Estamos hablando de la Región Autónoma del Caribe Norte.

También tenemos 700 Emprendedores que se han certificado desde las 12 Universidades esta semana.

El INATEC con 7,000 Protagonistas que concluyeron Cursos en Centros Técnicos, Escuelas de Campo y Escuelas de Oficios. Se dieron Conferencias también en los Centros Técnicos, Historia, Saberes Ancestrales y Saberes Populares.

Títulos de Propiedad hoy son 490, en Diriamba, Carazo; Nindirí, Masaya y Niquinohomo, Departamento de Masaya; El Castillo y San Carlos en Nuestro Río San Juan; en Granada, Granada Cabecera, Nandaime, Diriomo, Diriá; en Rivas, Altagracia, Potosí, Moyogalpa; y en el Caribe Sur, en El Rama y Bluefields. Cuántos nuevos Propietarios certificados y Dueños legítimos de parcelas, de lotes, en las zonas rurales o urbanas.

Tenemos también Energía Eléctrica en Potrerillo, de San Rafael del Norte, Jinotega, para 370 Herman@s de 70 viviendas, y una inversión de 8 millones 700,000 córdobas.

Luego tenemos también el Sistema de Iluminación Pública que se entrega hoy en el Municipio de Río Blanco, para 4,000 Familias, 18,000 Protagonistas. Y en el Barrio General Omar Torrijos, Héroe de Nuestramérica, 1 y 2, Distrito III de Managua, para 717 Familias, 1,427 Protagonistas.

Desde MARENA, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, se presentan los atractivos que son propios de nuestro Volcán Santiago, Volcán Masaya.

Luego también tenemos más Cirugías de Corazón Abierto en el Oscar Danilo Rosales que recientemente inauguramos. Es un Hospital a todo dar, a todo meter, como decimos. Procedimientos quirúrgicos complejos a 19 pacientes, además de valoraciones por decenas. Los pacientes son Adultos y Niños, y todas las Personas valoradas también tienen padecimientos cardíacos.

El Centro de Salud Mental “Doctor Jacobo Marcos Frech”, Querido Compañero, se inauguró el 6 de Mayo, funciona eficientemente y los Pacientes son atendidos en ambientes confortables. Además, hay 21 Pacientes ingresados, 9 Mujeres y 12 Varones, que reciben terapias individuales y grupales con Especialistas de Psicología, Psiquiatría y Trabajadores Sociales.

Tenemos Mega Feria de Medicina Interna en Sébaco, mañana Sábado, para atender a más de 5,000 Protagonistas con 70 Especialistas y detectar enfermedades para poder dar un tratamiento oportuno a las Personas con padecimientos crónicos.

Ortopedia, Mega Feria en Carazo, para 2,500 Protagonistas con padecimientos de columna, manos, cadera, rodillas, entre otros. 75 Especialistas en Ortopedia y Traumatología estarán participando, brindando atención, y además, complementando con Medicina Natural y Terapias Alternativas o Complementarias, valga la redundancia en el uso de la palabra.

Tenemos también, Compañer@s, el Comunicado del Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, que ratifica que, por Instrucciones de nuestro Presidente, de nuestra Copresidencia, no hay incremento para las Familias nicaragüenses en los precios de los derivados del petróleo.

Así estamos, contentos y orgullosos de esta Patria Nuestra, este Pueblo nuestro, de ser como somos, Nicaragüenses, Valiosos, Valerosos… Nicaragüenses por Gracia de Dios !

Mañana en Matagalpa se abre el Plan de Seguridad de la Cosecha Cafetalera, estará allí la Comandancia de nuestro Ejército y más de 3,000 Productores de distintas Regiones donde se cultiva y cosecha nuestro apreciadísimo Café. Y estará también participando con una Presentación de la importancia que tiene el rubro Café en el Mercado Internacional, el Canciller, Compañero Valdrack Jaentschke.

Vamos Adelante, Compañer@s, Vamos Adelante y és nuestro, nuestro, del Pueblo y de las Familias nicaragüenses, de la Juventud que cree y crea el Porvenir, ese Porvenir Glorioso que vamos construyendo, paso a paso y Tod@s Junt@s, con el Lema de Siempre Más Allá ! Siempre podemos ir Más Allá. Siempre podemos hacer más, Siempre podemos alcanzar todas las Metas, Adelante, con Amor, con Confianza en Dios, con Esperanza, que nadie puede arrebatarnos.

Abrazos de nuestro Comandante Daniel y de tod@s nosotr@s. Vamos Adelante ! Abrazos.