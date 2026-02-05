Embajadora Daysi Torres presenta cartas de estilo ante el Gobierno de Cuba

En una ceremonia oficial celebrada este jueves, la compañera Daysi Torres Bosques presentó ante la Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, las Cartas de Estilo que la acreditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la nación caribeña.

Durante el acto protocolar, la Embajadora Torres transmitió el saludo fraternal de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, subrayando la voluntad de fortalecer los lazos históricos de hermandad y cooperación que unen a los pueblos de Martí y Sandino.

Ambas diplomáticas ratificaron el excelente estado de las relaciones políticas y el compromiso de profundizar el diálogo en temas de soberanía y justicia social.

La representante de Nicaragua ratificó el apoyo mutuo en escenarios internacionales, reiteró el respaldo invariable a Cuba frente al bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.

Además, destacó la vigencia del pensamiento del Comandante Fidel Castro y del General Augusto C. Sandino en la política exterior de ambas naciones.

La Viceministra Vidal denunció el recrudecimiento del cerco energético contra la isla, mientras que la Embajadora Torres reafirmó que Nicaragua continuará alzando su voz en solidaridad con el pueblo cubano en todos los escenarios regionales y globales.