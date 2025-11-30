Compañera Anne Kent Muller rechaza mentiras que traidores a la Patria publican en redes sociales

Con el coraje que define a las madres revolucionarias, la compañera Anne Kent Muller alzó su voz para repudiar cada una de las difamaciones publicadas el 28 de noviembre en redes sociales. La denuncia apunta a un grupo que se dicen ser periodistas pero actúan como golpistas traidores de la Patria, al esparcir mentiras que violan los derechos humanos.

Anne Kent Muller, revolucionaria nicaragüense exige respeto tras campaña de odio en redes

Ella expuso que estas publicaciones «carecen totalmente de veracidad» y fueron difundidas con el deliberado propósito de «causar confusión» y afectar su dignidad «de mujer y madre«. Peor aún, enfatizó que los ataques también se dirigen contra Nuestros Máximos Dirigentes, en lo que calificó como una estrategia para «envenenar a las familias nicaragüenses» y sembrar inestabilidad social.

Muller no dejó dudas sobre las acciones que tomará. Con la firmeza de quien defiende su honor, declaró: «reservándome de esta manera el derecho de demandar a estos infames, mentirosos, traidores«. Subrayó que las acusaciones son «bajeza adornadas de mentiras, humillación, maldad y cobardía«, conductas que catalogó como «repudiables e indignas« para cualquiera que reclame ser nicaragüense.

En el climax de su defensa, la revolucionaria y madre de familia estableció un límite inquebrantable: «exijo respeto a mi persona, a mi familia, a Nuestros Dirigentes«, recalcando que ningún «golpista o traidor a la patria» tiene derecho a calumniarla.

A continuación la Nota Aclaratoria:

Soy Anne Kennt Müller, orgullosamente nicaragüense y, por este medio, repudio cada una de las difamaciones publicadas en fecha 28 de noviembre de 2025 en las redes sociales de un grupo de golpistas traidores de la Patria que se dicen ser periodistas, que proclaman el Respeto a los Derechos Humanos, pero lo único que hacen es denigrarnos en todos sus ámbitos con sus mentiras.

Por tanto, rechazo y repudio esas falacias y cada una de esas mentiras que circulan en redes sociales, cuyas publicaciones carecen totalmente de veracidad y han sido difundidas con el fin de causar confusión, afectar mi reputación, en contra de mi dignidad de mujer y madre, y en contra de Nuestros Máximos Dirigentes; reservándome de esta manera el derecho de demandar a estos infames, mentirosos, traidores; que lo único que quieren es envenenar a las familias nicaragüense y generar inestabilidad social.

Cada una de las bajezas adornadas de mentiras, humillación, maldad, cobardía e infamia publicadas en mi contra; son repudiables, no son dignas de los que dicen ser nicaragüenses.

Como revolucionaria, militante y madre de familia, exijo respeto a mi persona, a mi familia, a Nuestros Dirigentes, la cual ningún golpista y traidor a la patria malintencionado, tiene el derecho de calumniar.