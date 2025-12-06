Aumentan ventas de Pólvora mientras familias se prepara para la Purísima

Una amplia variedad de fuegos pirotécnicos se oferta a las familias nicaragüenses en los puestos autorizados para la venta de pólvora, de cara a la celebración de la Purísima, las fiestas de fin de año y año nuevo.

Los comerciantes destacan que ya las ventas comienzan a dinamizarse, esperando mayor demanda para este 7 diciembre y cierre de la temporada festiva.

En los tramos se pueden encontrar productos tradicionales como cohetes, volcancitos, bombas, luces de bengala, arbolitos, cebollitas, carga cerradas, triquitraques, toros encuetados, baterías de colores, entre otras opciones para alegrar las purísimas y noches de diciembre.

El comerciante Luis Ruíz, dijo a Tu Nueva Radio Ya que a partir del pasado jueves las ventas han mejorado, gracias a Dios.

Los vendedores aseguran que todos los artículos cumplen con las regulaciones establecidas y provienen de distribuidores certificados, garantizando mayor seguridad para las familias.

