Comerciantes de pólvora con grandes expectativas en la venta para este 7 y 8 de diciembre

Los comerciantes de pólvora, que están ubicados en el sector de la Rotonda La Virgen en Managua, manifestaron que tienen grandes expectativas en la venta de pólvora para este 7 y 8 de diciembre, que se celebra la Purísima.

Maritza Guevara Rodríguez dijo que en su puesto de pólvora ofrece de todo: «Hay bombas, carga cerrada, hay lloronas y fuegos artificiales para niños».

Aseguró que la pólvora que más se vende es la carga cerrada, que es bien solicitada, incluso, para el 24 y 31 de diciembre.

Guevara ofreció combos de fuegos pirotécnicos para niños, de 200, 300 córdobas; candelas romanas, arbolitos, entre otros productos.

Hizo la invitación a las familias para que visiten los puestos de pólvora ubicados en el sector de la rotonda La Virgen, donde tienen excelentes precios.

Dariana Gaitán manifestó que está ofreciendo una gran variedad de productos, para que la familia celebre la Purísima, con fervor y acompañado de los fuegos pirotécnicos.

«Los que más se venden ahorita son la carga cerrada y los cohetes», comentó Gaitán, quien dijo que tiene una oferta especial de 100 dólares, que incluye fuegos pirotécnicos color, carga cerrada y cohetes.