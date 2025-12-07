Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo celebran La Purísima rodeados de amor

El Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo celebraron este domingo cantando a la Virgen María durante la celebración íntima de La Purísima, donde nietos, hijos y familia se reunieron en torno al altar familiar, donde participaron tres generaciones.

Todos los 7 de diciembre las familias nicaragüenses se unen para honrar a la Virgen María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo. No hay calle, barrio o humilde casa que no eleve su ¿Quién causa tanta alegría? mientras revientan pólvora y reparten la gorra.