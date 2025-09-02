Comandante Daniel denuncia que operativos de EE. UU. frente a Venezuela buscan amedrentar a los pueblos, no combatir el narcotráfico

El Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se solidarizó la noche de este martes con el pueblo y gobierno de Venezuela, que esta siendo victima de los ataques y amenazas del imperio gringo.

El Comandante Daniel destacó que el gobierno gringo tiene el suficiente dinero, personal y tecnología para proteger sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres, y así evitar que entre la droga a su país, que es el mayor consumidor de estupefacientes en el mundo.

El Copresidente enfatizó que en vez de hacer eso, lo que hacen es la payasada de ir a poner buques de guerra frente a Venezuela, para amedrentar al pueblo y gobierno bolivariano, y a otros de la región.

“Es una cortina de humo la que están tirando, para desviar la atención de las crueles redadas contra inmigrantes en su país, y los problemas a que se están metiendo con la imposición de impuestos absurdos a varios países del mundo” dijo el Comandante Daniel.

El Copresidente del país dijo que, a pesar de todos estos problemas en el mundo ocasionados por el imperio, Nicaragua avanza gracias a la colaboración de países hermanos como la República Popular China.

Las declaraciones las brindó el copresidente Daniel Ortega durante el acto por el 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, realizado esta noche en la plaza La Fe, en Managua

Durante el acto se ascendió al grado de Mayor General a Generales de Brigada: Spiro José Bassi, Carlos Eduardo Duarte, y Leonel José Gutiérrez.

Además, se ascendió al grado de Generales de Brigada a los coroneles Lester Joaquín Cuadra, Néstor Rodolfo Martínez y Freddy Domingo Cerrato, así como se otorgó el grado superior a otros 254 efectivos del ejército nicaragüense.

La actividad de las fuerzas castrenses también fue encabezada por la Copresidente Rosario Murillo, el Jefe del Ejército, General Julio Cesar Avilés, el Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, y otros miembros del Poder Ciudadano.