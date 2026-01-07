Colisión entre bus y camión deja varios lesionados en Teustepe, Boaco

Siete personas resultaron lesionadas la mañana de este miércoles cuando un bus conocido como “El Caramelo” se estrelló en la parte trasera de un camión color rojo marca Freightliner en el kilómetro 69 y medio, sector de La Cruz, en Teustepe, Boaco.

Choque entre autobús y camión en Teustepe causa heridos

Los lesionados son Maycol Castellón Ruiz, de 27 años; Teresa Méndez, de 50; Francisca Lucrecia Valle Ríos; Domingo de Jesús Saravia, de 41, Félix Pedro Jarquín, de 46; Martin Aguilar Vásquez, de 57, y Medardo Rojas Miranda, de 43 años.

Los afectados fueron llevados inicialmente al hospital primario Santa Rita, de Teustepe, y luego trasladados al Hospital José Nieborowski, de la ciudad de Boaco, ya que en su mayoría sufrieron fracturas y heridas de consideración.

Al momento del accidente el bus llevaba 50 pasajeros de Managua hacia la ciudad de Boaco, en tanto el camión trasladaba material ferretero con destino a la ciudad El Rama, Caribe Sur.

Personas que viajaban en el bus afirmaron que el accidente ocurrió debido a que el camión iba echando abundante humo negro por fallas mecánicas lo que le quitó visibilidad al conductor del bus, que acabó impactando de forma violenta en la parte trasera del vehículo pesado.

Al lugar se presentaron agentes de la policia de tránsito se encuentran investigando las causas del accidente que dejó la parte frontal del bus totalmente desbaratada.