“Cóctel” de guaro y velocidad causan la muerte de un motociclista en el municipio de Tipitapa

Conducir de forma temeraria, a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, le costó la vida a Víctor Manuel Amador Flores, de 24 años.

La tragedia vial ocurrió a las 02 y media de la madrugada este viernes en una calle de la colonia Marcos Somarriba, en el municipio de Tipitapa.

Vecinos de la colonia habían visto a Víctor Amador, conducir su moto a exceso de velocidad y realizando piruetas, hasta que derrapó sobre la calle.

Con la esperanza de salvarle la vida Víctor Manuel fue llevado al hospitalito Yolanda Mayorga, de Tipitapa, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales.

El cuerpo de Víctor Manuel Amador Flores fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia de rigor y luego ser entregado a su familia para su vela.