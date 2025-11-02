Cobrador de bus pierde la vida al estrellarse contra un caballo en Puerto Morazán

El joven Norman Morales Ordoñez, de 22 años, murió al estrellarse en motocicleta contra un caballo que se le atravesó repentinamente en la vía.

Norman Morales Ordoñez, de 22 años

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 163 de la carretera El Viejo – Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega.

A causa del impacto, Norman Morales salió proyectado hacia la vía, sufriendo una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

Morales Ordoñez trabajaba como cobrador en un bus de transporte colectivo, labor en la que se había ganado el aprecio de muchas personas.