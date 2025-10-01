Ciclista muere infartado en el sector de Las Colinas, Managua

El ciudadano Reynaldo Moisés Peralta Rizo de 48 años de edad, murió aparentemente, al sufrir un paro cardíaco cuando se desplazaba en bicicleta por el sector de Las Colinas, en Managua, la tarde de este miércoles.

“El señor iba pedaleando y de repente cayó con todo y su bicicleta, por lo que enseguida llamamos a los Bomberos”, dijo un lugareño.

Al llegar paramédicos a brindarle los primeros auxilios a don Reynaldo, ya no pudieron hacer nada, pues no tenía signos vitales. Así que de inmediato, se hizo el llamado a la Policía Nacional encargadas de investigar el caso.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Reynaldo, laboraba como guarda de seguridad en una bloquera llamada San Pablo.