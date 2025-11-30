Choque frontal de motos deja un muerto y dos lesionados en La Dalia, Matagalpa

El motociclista Jordin Eliezer Talavera Ocampo, de 26 años, murió en los primeros minutos de la madrugada de hoy domingo, al verse involucrado en un accidente de tránsito, en La Dalia, Matagalpa.

Jordin Eliezer Talavera Ocampo, de 26 años

La víctima se desplazaba en presunto estado de ebriedad, en la moto placa JI 49-858, con la que invadió el carril contrario.

En la acción, chocó de manera frontal contra la moto que conducía en estado de ebriedad Jairo Cruz Blandón, de 26 años, quien fue trasladado en estado delicado al hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa.

En el accidente también resultó lesionado el joven Junior Samuel Úbeda Rodríguez, 18 años, originario de Abisinia, quien también fue trasladado al hospital de Matagalpa.

Conocidos dijeron que Jordin Talavera Ocampo era originario de la comarca Las Delicias, Matagalpa, y a causa del impacto sufrió una fractura en el cráneo, sufriendo una muerte inmediata

