Choque entre motos deja un muerto y dos lesionados en la carretera Sur, en Managua

El señor Francisco Arnoldo González, de 61 años de edad, murió producto de un accidente de tránsito ocurrido a las 6 y media de la tarde de ayer viernes en el kilómetro 7.1 de la carretera sur en Managua.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió cuando González iba manejando una moto marca Trueno color amarillo placa M 61809, llevando de pasajero a su hijo Marvin Arnoldo González Mendoza, de 44 años.

Al llegar frente a la entrada del Reparto Frawley, don Francisco González giró hacia la derecha, interceptando el paso a Jefferson Alexander Cuadra Bravo, de 19 años, quien conducía en su preferencia una moto marca Serpento color azul placa M-265-807.

Producto del choque los tres motociclistas resultaron lesionados, siendo llevados al hospital Fernando Vélez Páiz, donde falleció el señor Francisco Arnoldo González debido a las graves lesiones que sufrió.