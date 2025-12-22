China repudia captura de petrolero venezolano por Guardia Costera de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó enérgicamente la incautación arbitraria de un petrolero extranjero por parte de Estados Unidos, calificándola como «grave violación del derecho internacional». El portavoz Lin Jian emitió esta declaración durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en Beijing, en respuesta a la acción ejecutada por la Guardia Costera estadounidense.

El portavoz chino Lin Jian condenó la incautación del petrolero Centuries por parte de EEUU frente a Venezuela

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre cuando autoridades estadoundienses confiscaron el buque que, según un funcionario de la Casa Blanca, pertenecía a una supuesta «flota fantasma«.

«China siempre se opone a las sanciones unilaterales que, por carecer de sustento en el derecho internacional, son ilegales«, expresó Lin durante la rueda de prensa diaria. El portavoz enfatizó que estas acciones «no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas«.

La diplomacia china también manifestó su rechazo a «cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU» o que «infrinja la soberanía y seguridad de otros países«, así lo informó la agencia Xinhua.

Apoyo a la cooperación con Venezuela

China condena la incautación de un petrolero con crudo venezolano por parte de EEUU.

El vocero chino destacó que Venezuela tiene pleno derecho a «desarrollar de manera independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países«.

Lin añadió que «la comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos«.

Las relaciones entre ambas potencias atraviesan un momento delicado, con disputas comerciales, tecnológicas y ahora marítimas que ponen en riesgo la estabilidad del comercio internacional.