China abre colosal puente de 10,3 kilómetros: el más grande del mundo

China abrió el tráfico al colosal puente de 10,3 kilómetros que conecta las ciudades de Changzhou y Taizhou. Se trata del puente suspendido más largo del mundo, una mega-estructura que, según los ingenieros responsables de su diseño, cuenta con innovaciones tecnológicas sin precedentes.

Se llama Puente Changtai y está construido sobre el río Yangtsé, en la provincia de Jiangsu, en la costa este de China. El puente ha tardado seis años en completarse y por primera vez en la historia une tres tipos de vías en una sola estructura. Su vano principal alcanza los 1.208 metros, mientras que sus torres se elevan 350 metros de altura.

El puente Changtai nombre que surge de fusionar Changzhou y Taizhou ha batido múltiples récords mundiales. Es el puente atirantado de mayor luz del mundo, el puente combinado carretera-ferrocarril de armazón de acero más largo y posee la longitud continua más extensa de vigas de armazón de acero del planeta.

El nuevo puente no se puede considerar técnicamente un puente colgante, ya que estos utilizan cables principales que van de torre a torre formando una catenaria de la que se suspende el tablero mediante cables secundarios verticales. El Changtai es un puente atirantado y conecta directamente el tablero con las torres mediante cables inclinados.

La construcción del Changtai ha marcado varios hitos tecnológicos. El equipo del proyecto logró la velocidad de hundimiento más rápida para cajones grandes en capas de arcilla limosa, desarrolló la primera grúa torre inteligente del mundo con una capacidad de elevación superior a 10.000 toneladas-metro y avanzó la construcción industrializada de pilones compuestos de acero-hormigón.