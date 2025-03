Centenares bailan y disfrutan los 23 años de trayectoria de Latin William

Desde las cuatro de la tarde de este domingo, cientos de seguidores llegaron a la Pista Buenos Aires, en Managua con ganas de celebrar en grande los 23 años de carrera artística de William Martínez, nuestro querido “Latín William”, el animador número uno de Nicaragua.

Desde el mas pequeño al mas grande, disfrutaron de los grupos nicaragüenses Dimensión Costeña, Los Carnavaleros de Jaguar, Isteria, Paisanos y el Mariachi Garibaldi, quienes hicieron bailar hasta al más tímido.

Además no faltó la mezcla de músicas en vivo, con los DJs: Chesko, Manny y Frost, que mantuvieron el ambiente encendido con los mejores ritmos.

Como siempre, el carisma y la energía de Latín William fue el centro de atención. Con su show en vivo el Staff artístico de Tu Nueva Radio Ya, dejó claro por qué sigue siendo el favorito de todos los nicaragüenses.

En el escenario, junto a las bellas bailarinas de «Latín Marka Eventos», también se presentó la Compañía de Marcha y Danza «All Star Nic», con un repertorio de bailes urbanos, acompañado de excelentes coreografías.

Al gran evento también asistieron familiares y amigos que han acompañado ya poyado en cada paso, en cada momento a Latín William, entre ellas el destacado influencer «La Juan Pablo».

«Estoy con William porque me conoce desde hace tiempo, cuando yo aún no era famoso. Imagínate, él sabe de dónde vengo, me conoció y aquí estamos celebrando mucho años de trayectoria, de alegría, de caídas y de subidas, pero siempre juntos» dijo «La Juan Pablo».

Para cerrar con broche de oro, el cielo de Managua se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales cortesía de Luces Chinas Guardabarranco, las que Latin William dedicó a todos aquellos seres queridos que ya no están con nosotros en este mundo y en especial a su madrecita a quien recuerda con mucho amor.