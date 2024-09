Caza MiG-29 se estrella en La India milagrosamente su piloto sobrevivió (Video)

El lunes pasado, un avión de combate MiG-29 de la Fuerza Aérea India sufrió un accidente en el distrito de Barmer, en el estado de Rajastán, aunque afortunadamente no resultó en pérdidas humanas.

El siniestro ocurrió durante una misión de entrenamiento nocturna el 2 de septiembre de 2024. El MiG-29, un caza polivalente conocido por su versatilidad, se enfrentó a lo que las autoridades describen como «un problema técnico crítico». Esta falla obligó al piloto a tomar una decisión rápida y crucial.

En un acto de valentía y profesionalismo, el piloto logró eyectarse de la aeronave antes de que esta se estrellara.

Cabe destacar, que eyectarse de un avión no es cosa sencilla y conlleva sus propios riesgos, pero en este caso, fue la decisión correcta que le salvó la vida al aviador.

En tanto, la Fuerza Aérea India ha ordenado una investigación exhaustiva. Se estableció una Corte de Investigación para determinar las causas específicas de la falla técnica que provocó el accidente.

Materiales publicados en redes sociales confirmaron la seguridad del piloto y mostraron los restos de la aeronave, permitiendo a la población india y al mundo entero ser testigos de las consecuencias del incidente.

MiG-29 Crash in Rajasthan's Barmer



An Indian Air Force MiG-29 fighter jet crashed near Barmer, Rajasthan, during a routine night training mission on September 2, 2024. Here's what we know:



Pilot Status:



The pilot ejected safely before the crash, with no loss of life or… pic.twitter.com/ywScGS79rp