En la sala de conferencia del Estadio Nacional Soberanía, de Managua, el lanzador de Grandes Ligas Carlos Rodríguez y el campo corto Freddy Zamora fueron presentados este viernes por la Selección de Nicaragua, rumbo al Clásico Mundial de Béisbol.

Rodríguez, recibió su camiseta de la selección y lleva el número 27 en su espalda.

«Es un orgullo el hecho de estar aquí, representar al país, me siento como si fuera mi primer clásico. Este año llevamos buen equipo», dijo el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee en Grandes Ligas.

Carlos Rodríguez hizo historia al ser el primer lanzador abridor de Nicaragua en un clásico mundial, en 2023 cuando nuestra selección se enfrentó a Puerto Rico.

Por su parte el campo corto categoría Triple A, Freddy Zamora, llevará el número 23 en la selección.

Estoy cumpliendo un sueño al estar aquí con ustedes, creo que podemos hacer historia y cuando estemos allá lo vamos a dar todo, agregó Zamora.

Tanto Freddy Zamora y Carlos Rodríguez han sido compañeros de equipo en la organización de los Cerveceros de Milwaukee y ambos se mostraron emocionados por vestir la camisa de la selección pinolera.

Nicaragua debuta en el Clásico Mundial ante República Dominicana, el viernes 6 de marzo a las seis de la tarde.

El sábado 7 de marzo a las once de la mañana, Nicaragua se mide a Países Bajos; el 8 de marzo jugaremos ante Israel y cerramos el torneo el lunes 9 ante Venezuela, ambos juegos a las seis de la tarde.