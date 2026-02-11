Choque de motos dejó una pareja de novios muerta, en Rosita, Triángulo Minero

En el Hospital Rosario Pravia falleció anoche la joven Mereling Suárez, de 15 años, debido a las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto junto a su novio en la Cuesta del Diablo, ubicada en la comunidad Tipistan, kilómetro 383 de la carretera Rosita – Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Murió la segunda víctima de accidente de moto anoche en Rosita, Triangulo Minero

Cazadores de noticias informaron que Yasser Yassir Aguinaga, de 19 años, llevaba como pasajera a Mereling Suárez, en una moto marca Bajaj modelo Pulsar color rojo, sin placa, cuando invadió el carril contrario a exceso de velocidad y chocó de frente con otro motociclista.

Al no portar ninguno los cascos de seguridad, los novios sufrieron severas lesiones en el cráneo y otras partes del cuerpo que les arrebataron la vida con pocos minutos de diferencia, Yasser en el sitio del encontronazo y Mereling en el centro asistencial.

La otra motocicleta es una marca Serpento, color rojo, placa M 311-219, manejada por Kenner Lenin Pineda, de 16 años, quien no portaba licencia de conducir y también resultó con lesiones de menor gravedad.

Supuestamente Yasser Aguinaga habitaba cerca de la cancha vieja en la ciudad de Rosita, y su novia Mereling Suárez en la comunidad La Potranca.