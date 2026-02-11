Choque de motos dejó una pareja de novios muerta, en Rosita, Triángulo Minero
En el Hospital Rosario Pravia falleció anoche la joven Mereling Suárez, de 15 años, debido a las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto junto a su novio en la Cuesta del Diablo, ubicada en la comunidad Tipistan, kilómetro 383 de la carretera Rosita – Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.
Cazadores de noticias informaron que Yasser Yassir Aguinaga, de 19 años, llevaba como pasajera a Mereling Suárez, en una moto marca Bajaj modelo Pulsar color rojo, sin placa, cuando invadió el carril contrario a exceso de velocidad y chocó de frente con otro motociclista.
Al no portar ninguno los cascos de seguridad, los novios sufrieron severas lesiones en el cráneo y otras partes del cuerpo que les arrebataron la vida con pocos minutos de diferencia, Yasser en el sitio del encontronazo y Mereling en el centro asistencial.
La otra motocicleta es una marca Serpento, color rojo, placa M 311-219, manejada por Kenner Lenin Pineda, de 16 años, quien no portaba licencia de conducir y también resultó con lesiones de menor gravedad.
Supuestamente Yasser Aguinaga habitaba cerca de la cancha vieja en la ciudad de Rosita, y su novia Mereling Suárez en la comunidad La Potranca.