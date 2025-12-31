Capturan a sujeto que asesinó atrozmente a profesora en El Cuá

El sujeto Ezequiel Hernández Araúz fue capturado ayer martes por la Policía Nacional, tras ser señalado de asesinar con un machete a la profesora de educación inicial, Mercedes Nohemí Dormuz Munguía, de 33 años.

Mercedes Nohemí Dormuz Munguía, de 33 años

El crimen ocurrió a las 6:30 minutos de la tarde del pasado domingo en el camino a la comunidad El Galope, en la zona de El Bote, en el municipio de El Cuá, Jinotega.

La profesora Mercedes Dormuz había participado en un culto en la iglesia evangélica donde se congregaba y cuando se dirigía a su casa fue interceptada por Ezequiel Hernández, quien le asestó varios machetazos en la cabeza, matándola.

Sobre las causas del crimen se manejan dos hipótesis: una que la maestra fue atacada mortalmente al oponerse a ser asaltada; y la segunda, que el desalmado la acosaba desde tiempo atrás y como en esta ocasión le repitió que no quería ninguna relación con él, decidió acabar con su vida.

Capturan a Ezequiel Hernández Araúz

En las próximas horas, el detenido Ezequiel Hernández será puesto a la orden de la Fiscalía para ser acusado en los tribunales competentes.

Abigail Acuña Dormuz, prima de la profesora Mercedes Nohemí Dormuz Munguía, dijo que esta es la segunda tragedia que embarga a la familia en este 2025.

Detalló que el pasado 27 de julio, su prima Rosa María Dormuz fue asesinada por su pareja Yader Antonio Rocha, en la reserva Indio Maíz, en El Castillo, Río San Juan,

Por el femicidio Yader Rocha fue condenado a prisión perpetua y cuatro años adicionales por las lesiones psicológicas graves infligidas al niño de la víctima Rosa María Dormuz, quien fue testigo del asesinato de su madre.

