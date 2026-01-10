Capturan a hombre que tenía más de 100 restos humanos en su casa en Estados Unidos

Un hombre de 34 años, identificado como Jonathan Gerlach, fue capturado luego de hacer un extraño hallazgo en su vivienda, en la que tenía más de 100 restos humanos. El sujeto, que enfrenta más de 500 cargos está tras las rejas tras no pagar una fianza de un millón de dólares.

El horrendo caso ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que en varias ocasiones el cementerio Mount Moriah, en las afueras de Filadelfia, denunciara a las autoridades que alguien estaba robando restos enterrados en el camposanto.

Según las autoridades de Pensilvania, entre el 7 de noviembre y el 6 de enero acudieron varias veces al cementerio para atender las denuncias de los trabajadores. Finalmente, el pasado 6 de enero lograron ver un carro que se alejaba del lugar con numerosos huesos y cráneos a la vista en el asiento trasero.

Además, el comunicado de la Fiscalía detalla que los uniformados no solo vieron el auto sospechoso, sino a un hombre salir del sosteniendo una bolsa de arpillera, una palanca y otros objetos.

El sujeto fue detenido por las autoridades ese día, aunque la información de su captura y los cargos en su contra hasta ahora se difunde en medios de comunicación.