Capturan a desalmado que macheteó a su pareja en La Conquista, Carazo

El sujeto Holman Raúl Aragón, de 43 años, fue capturado por la Policía Nacional como autor del delito de lesiones graves contra su compañera de vida Magaly de los Ángeles Pérez Aragón, de 39 años, a quien agredió con martillo y machete.

Holman Raúl Aragón, de 43 años

Holman fue detenido por oficiales de la Policía Nacional cuando pretendía salir por la frontera de Peñas Blancas hacia Costa Rica.

El suceso ocurrió el pasado sábado en la comarca San Jorge, de La Conquista, Carazo, de donde la lesionada fue llevada por su papá y una hermana al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Magaly sufrió un trauma craneoencefálico severo al recibir un machetazo en la frente y golpes en la cabeza con un martillo en su casa de habitación.

Testigos dijeron que primero el sujeto la ofendió y cuando ella quiso salir de la vivienda, la golpeó con los puños en la cara, el tórax y abdomen, y luego la agredió con el martillo y el machete.

Ahora Holman Aragón tendrá que responder ante la justicia por los graves daños causados a Magaly Pérez quien aún se encuentra hospitalizada.

