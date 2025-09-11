Capitalino se mata al impactar contra poste del tendido eléctrico en Tipitapa

De forma inmediata falleció esta madrugada el joven Axel Antonio Osorio Núñez, de 21 años, al accidentarse en su motocicleta, en el kilómetro 19 de la Carretera Panamericana Norte, municipio de Tipitapa.

Accidente mortal en moto en Tipitapa: muere joven de 21

La fatalidad sucedió cuando Axel Osorio, manejaba su moto placa M 280 789, y al pasar por el retorno del kilómetro 19, perdió el control se salió de la vía e impactó contra el poste del tendido eléctrico.

El vigilante de una empresa cercana al lugar y testigo de la tragedia dijo que el impacto fue brutal y la muerte del joven instantánea.

Axel Antonio Osorio Núñez, habitaba en el reparto La Brisas, Distrito 2 de Managua.

La familia al ser comunicada de la muerte de Axel Antonio Osorio Núñez, no se explicaban que andaba haciendo en Tipitapa.

El cuerpo de Axel Osorio Núñez, fue remitido al instituto de medicina legal, para la autopsia respectiva y luego ser entregado a su familia para las exequias.

