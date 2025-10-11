Capitalino que ganó sus «bichitas» en concurso de baile es ultimado a cuchilladas

n trágico hecho de sangre se registró en los primeros minutos de esta madrugada en el barrio Selim Shible, del distrito cuatro de Managua, donde el ciudadano Kevin Joel Cruz Obando, de 35 años, perdió la vida tras recibir tres estocadas: una en el cuello y dos en el tórax, propinadas por sujetos desconocidos.

El crimen ocurrió de la Plaza 3F, cinco cuadras al lago, cuando Kevin se dirigía hacia su vivienda después de participar en un concurso de baile, donde había resultado ganador de varias cervezas.

Según versiones recabadas por Tu Nueva Radio Ya en el lugar de los hechos, el infortunado regresaba a su casa para disfrutar su premio cuando fue alcanzado por desconocidos que huían de una trifulca ocurrida en el mismo sector.

“El brother no tenía nada que ver con la bronca. Luego de recibir su premio, como a las 12:15 de la noche, se fue caminando a su casa, pero en el lugar se armó un pleito entre dos grupos, y una cuadra más adelante lo confundieron con los del bochinche y lo mataron”, relató un testigo del sangriento suceso.

Vecinos indicaron que Kevin aún alcanzó a pedir ayuda, pero lamentablemente falleció desangrado minutos después, debido a la gravedad de las heridas. El hecho fue protagonizado por jóvenes de los barrios La Primavera y Selim Shible.

Por su parte, la señora Lizbeth Monterrosa, tía del ahora occiso, contó entre lágrimas que su sobrino había salido temprano “a dar una vuelta” por la fiesta que se desarrollaba cerca de su casa, sin imaginar que horas después recibiría la fatal noticia.

Kevin Cruz Obando residía de Fanisa 6 cuadras al lago y 75 varas arriba, a tan solo cuatro cuadras del sitio donde fue asesinado. Deja en la orfandad a un niño de 7 años.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar la autopsia correspondiente y determinar la causa directa de su fallecimiento.

Mientras tanto, la Policía Nacional realizó una redada en la zona, logrando la captura de varios sospechosos, quienes fueron remitidos a la Cuarta Delegación de Managua para las investigaciones pertinentes.