Cañón de Somoto un destino de referencia para el turismo de aventura este verano 2026

El Monumento Nacional Cañón de Somoto registra una masiva afluencia de visitantes nacionales y extranjeros durante esta temporada, posicionándose como uno de los destinos naturales más impactantes del norte de Nicaragua.

La majestuosidad de sus paredes rocosas y sus aguas cristalinas ofrecen una experiencia única para quienes buscan adrenalina a través del recorrido por el cauce del Río Coco, saltos en pozas, rapel y senderismo.

Este auge turístico, impulsado por las políticas de fomento al sector del Buen Gobierno, ha transformado la economía de las comunidades aledañas.

Las familias locales han evolucionado de guías tradicionales a emprendedores claves, ofreciendo ahora servicios integrales que incluyen hospedaje rural, comedores de gastronomía típica y servicios de guianza profesional certificados, garantizando que los beneficios económicos se queden directamente en la comunidad.

Bajo un modelo de turismo sostenible y responsable, las autoridades locales y prestadores de servicios invitan a las familias a seguir explorando este «tesoro natural».

Se recuerda a los visitantes la importancia de preservar la biodiversidad de la zona para asegurar que el Cañón de Somoto continúe siendo un referente del turismo virgen y protegido en la región centroamericana.