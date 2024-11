Canal interoceánico en Nicaragua mejorará comercio marítimo mundial

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, declaró durante la XVII Cumbre Empresarial China-LAC en Managua que el país está preparado para contribuir con un canal interoceánico, con el objetivo de mejorar la fluidez del transporte marítimo global. Ortega extendió una invitación a las naciones para unirse a este proyecto.

“Aquí está Nicaragua lista para contribuir con ese paso que le dé mayor fluidez al transporte marítimo, al comercio y los invitamos, a todos los invitamos y vamos a hacerles llegar más información”, expuso ante los asistentes al cierre de su intervención en este evento.

El Comandante mencionó que este tema “explica el por qué, ese ensañamiento de los Estados Unidos con Nicaragua”.

“Está claro que el comercio está creciendo cada vez más en el mundo. También es cierto que siguiendo la ruta del Presidente Xi Jinping, la Ruta de la Seda, bueno, se abren las rutas que van llevando bienestar a los pueblos”, comentó.

Transporte marítimo es fundamental

El mandatario reafirmó que también es cierto que los empresarios de todo calado en el mundo, además de los aviones, el ferrocarril y furgones, el transporte acuático resulta fundamental.

“Los barcos, que transportan toneladas de mercadería. Y el canal de Panamá, el canal de Panamá que habían dos rutas de las que se habían apropiado los Estados Unidos, la ruta del canal por Nicaragua y la ruta del canal por Panamá, porque realmente los Estados Unidos habían mandado a hacer aquí a sus fuerzas de marina, a hacer estudios sobre el Río San Juan, a ver cómo canalizarlo y luego desembocando el Río San Juan en el lago y avanzar hasta el istmo de Rivas y el istmo de Rivas abrir un pequeño, 40, 50 kilómetros, romper ahí y ya quedaría unido el Atlántico con el Pacífico”, afirmó.

Una ruta que ya había sido utilizada

El Comandante Daniel precisó que era una ruta marítima “que la habían usado ya antes los norteamericanos, fueron los primeros que usaron esa ruta. Cuando empezó la fiebre del oro en los Estados Unidos y salían desesperados, las familias norteamericanas en diligencias, haciendo recorrido a lo largo del desierto, con empresarios marítimos, Cornelio Vanderbilt, a él se le ocurrió que se podía buscar un paso más seguro, más corto y hasta más rápido que cruzar todo el desierto de los Estados Unidos, por todos los peligros que se exponían”, recordó.

Al mismo tiempo, mencionó que Vanderbilt pensó en esta ruta “porque ya estaba hecha la ruta, ya estaba ahí el río, ya estaba ahí el lago, solo faltaba que poner el istmo de Rivas diligencias para que los barcos que venían de Nueva York, barcos grandes, al llegar a la entrada del Río San Juan, ahí los esperaban barcos más pequeños, porque esos barcos grandes no podían entrar por el Río San Juan. Entonces barcos más pequeños y en esos barquitos pequeños metían a los pasajeros y así transitaron miles de norteamericanos por el Río San Juan y luego cruzaban el lago, un lago de 9 mil kilómetros cuadrados y cruzaban el lago y llegaban a la orillas ya del otro Océano, Pacífico. Y ahí estaban las diligencias de la empresa, pasaban a los pasajeros a las diligencias y en las diligencias llegaban al puerto de los barcos y ahí estaba el barco grande de nuevo esperándolos que los llevaba allá a San Francisco, a la zona donde estaban las grandes explotaciones de oro”, describió.

¿Por qué Panamá?

Comentó que fue un canal natural que estuvo funcionando por años pero luego “ellos querían ya tener su canal”.

“Y dijeron Panamá, porque estaba bajo el dominio de las empresas norteamericanas y Nicaragua también. Y aquí mandaron a la marina a hacer los estudios y ahí están los estudios, en el año 1888, anduvieron haciendo los estudios. Y luego se fue debatiendo en el congreso de los Estados Unidos, ¿Por dónde el canal? Y la votación fue Panamá y se construyó el canal por Panamá, que se convirtió en una base de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, cumplía su cometido en cuanto por ahí había un tráfico fluido en ese momento y a Nicaragua le impusieron una ley los Estados Unidos donde los gobernantes nicaragüenses de la época, que eran hijos de perra como decía el mismo Roosevelt, en canciller firmó el tratado Bryan, que era el gringo Canciller Chamorro, el Canciller nicaragüense. Chamorro-Bryan el tratado”, afirmó.

Hicieron jurar no hacer obras canaleras

Señaló que en ese tratado Nicaragua juraba a los Estados Unidos que jamás permitiría que se tocara una pulgada de tierra en el país para la construcción de obras de tipo canalero.

“Es decir, le prohibió a Nicaragua en momentos en que hubieron intentos de gobierno liberales, irrumpieron con una revolución y buscó contactos con los europeos para que ayudaran ellos a construir el canal, entonces derribaron, derrocaron al gobierno de el General José Santos Zelaya, lo derrocaron y vino la ocupación norteamericana”, comentó.

El Presidente Daniel expuso que en estos tiempos “estamos viendo las dificultades que tiene el Canal de Panamá”.

“Ya tienen problemas con el agua, tienen problemas, estos problemas ya los venían arrastrando desde hace mucho tiempo en cuanto a la fluidez, o sea la capacidad para que puedan pasar los barcos, ir y venir los barcos. No la tiene ya el Canal de Panamá como la tuvo en un comienzo. Y entonces el tráfico es lento y tienen que estar esperando por días o semanas muchas embarcaciones, con los productos, con las mercancías y eso encarece el comercio también para poder pasar por el Canal de Panamá”, dijo.

Nicaragua es la alternativa

Ante eso, aseguró que no hay alternativa en la actualidad. “Debería haber una alternativa y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua y ahí se las muestro miren. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo y hay una ruta más corta que pasa por el lago, pero como siempre existe el riesgo de un accidente, en un lago de agua dulce, entonces, la ruta que se había hecho primero pasaba por el lago, era más corta, entonces no, mejor, aunque sea un poco más larga la ruta, el proyecto es que arranque en el Puerto de Bluefields, que es un puerto en el Caribe que se está construyendo, se empezará a construir y luego va rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta salir por Puerto Corinto”, explicó.

Ese es un canal, expuso el Comandante Daniel, tan ancho que facilita que puedan entrar los barcos más grandes de la actualidad.

“Con cargas enormes, puedan cruzarlo también, ya fue trabajado con ese criterio, con una longitud de 445 kilómetros y es un canal que estaría arrancando en el Puerto de Bluefields y llegando al Puerto de Corinto. En Corinto ahí está el puerto ya, hay otro puerto, Puerto Sandino. En Bluefields se va a construir el Puerto, ya se está trabajando en esa dirección”, añadió.

Falta unir esfuerzos

Señaló que lo que falta es “que unamos esfuerzos, y en primer lugar con los empresarios latinoamericanos y caribeños. Y que nos acompañen lógicamente los hermanos de la República Popular China y si hay otros países que nos quieran acompañar también, las puertas están abiertas para todos, para todos».

El Comandante expuso que se trata de un tema sensible.

“Es sensible, ustedes bien lo saben. Cada día es más complicado el paso por Panamá y esta es la alternativa. Y esta es la alternativa que provocó conflictos y hasta guerra y ocupación allá por los años 1854, 1856, cuando disputándose el canal ese del Río San Juan, el lago, el tradicional, el original, disputándoselo vino un grupo de norteamericanos combatientes del ejército del sur de los Estados Unidos, racistas, esclavistas, y el plan era tomarse Nicaragua, 1854 imagínense. Y vino William Walker, esclavista del sur con una falange de hombres bien armados, con armas mucho más modernas que los que tenían aquí liberales y conservadores que además se estaban matando entre sí y eso lo aprovechó Walker y de repente tenemos de presidente en Nicaragua a William Walker. Él hizo una ficción de elección y presidente de Nicaragua y a la hora de la juramentación el embajador yanqui ahí, y en los Estados Unidos celebrando y el departamento de Estado felicitándolo, se sentían que tenían a un presidente ya instalado en Nicaragua. Y ahí vino la primera guerra antiintervencionistas , antiexpansionista del pueblo nicaragüense. Una lucha popular, luchando con las uñas el pueblo y se logró derrotar a Walker”, comentó.

Primera derrota al expansionismo

Antes de huir de Nicaragua, Walker incendió la ciudad de Granada, recordó el mandatario. “Pero fue la primera derrota del expansionismo yanqui aquí en Nicaragua. No pudieron. Y todo por el asunto del Canal. Y después vinieron otras intervenciones y otras intervenciones. Intervenciones de las tropas norteamericanas, simplemente porque no querían que Nicaragua fuese independiente como para poder buscar con quien construir ese Canal. Y el presidente que llegaba aquí a Nicaragua y quería abrir espacios con gobiernos europeos, en la época de Napoleón, hubieron intentos, mandó una avanzada para ver cómo se metía Francia en lo del canal. Inmediatamente los Estados Unidos reaccionaron. Por eso decían ‘América para los Americanos’. Que significaba que aquí no podía entrar ningún europeo a hacer negocios. Era solamente América para los Estados Unidos”, relató.

El Presidente de Nicaragua resaltó que estos ya son otros tiempos “y estoy seguro que hasta empresarios norteamericanos estarían interesados en invertir en ese canal. ¿Por qué? Porque hacen enormes negocios y necesitan de un tránsito fluido por las vías marítima».

El mandatario nicaragüense expresó que el país está listo para dar este aporte al comercio mundial.

“Así es que queridos hermanos concluyo diciéndoles, aquí está Nicaragua lista para contribuir con ese paso que le de mayor fluidez al transporte marítimo, al comercio y los invitamos, a todos los invitamos y vamos a hacerles llegar más información, porque se han hecho muchos estudios. Desde el que les dije que lo hizo el cuerpo de ingenieros de marina de Estados Unidos en el año 1866, fíjense. Claro como Nicaragua está encendida con Walker, lo hicieron por Costa Rica el estudio. No se atrevieron a meterse por Nicaragua, porque había sido derrotado Walker en esos tiempos”, comentó.

Finalmente expuso que “es lo que Nicaragua puede ofrecer en beneficio de los pueblos. En beneficio de las actividades comerciales, en beneficio de que crezca la economía en todos nuestros países y que tengamos mejores condiciones para la paz, para la estabilidad, para la seguridad y que con ello logremos acabar con la miseria, logremos acabar con la pobreza, logremos vivir con dignidad. ¡Qué vivan los pueblos de Nuestramérica y qué viva la República Popular China!”, concluyó.