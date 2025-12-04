Camión impacta contra poste, el cual de «ipegüe» cae sobre vivienda en Juigalpa

Como una escena de película, un camión que realizaba un viaje rutinario terminó retrocediendo sin control, golpeando un paredón, ocasionando que un poste de energía eléctrica cayera sobre una vivienda de zinc causando que el techo chisporroteara como si se trataba de un arbolito de navidad en la comarca El Quebrantadero, en Juigalpa, Chontales.

Camión pierde control y causa apagón en Juigalpa

Cazadores de noticias informaron que, el incidente ocurrió cuando el conductor detuvo el camión para bajar un pasajero y en circunstancias desconocidas el automotor se desplazó de retroceso bruscamente, tomando velocidad y empujando a los pasajeros hacia atrás mientras el chofer intentaba frenarlo, pero fue inevitable originándose el accidente.

Las líneas permanecieron energizadas hasta que, momentos después, la cuchilla de la estructura eléctrica se disparó, desactivando la línea primaria y dejando sin energía a los habitantes del sector.

Esta acción automática evitó un incidente mayor, ya que los cables aún estaban en contacto con partes metálicas del camión y de la vivienda.

Arlen Rivas, conductor del camión, relató que todo sucedió en cuestión de segundos y aunque hizo lo imposible, no pudo evitar el incidente.

A pesar del terror vivido, los pasajeros solo resultaron con golpes leves, mientras los vecinos alarmados por el estruendo y los chispazos, corrieron a auxiliar a los afectados, pero manteniendo distancia por el peligro que representaban los cables aún tensos sobre el camión.