Cambian medida a camionero acusado de matar a pareja en la pista hacia el Mercado de Mayoreo

El juez Alex Junior Martínez Lanzas, del Juzgado Primero Local Penal de Managua, le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a presentación mensual en los juzgados al camionero Jaime Robles Urbina, durante el inicio del juicio realizado este jueves.

Jaime José Robles Urbina, de 62 años

En la audiencia, el acusado decidió admitir su culpabilidad por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del motociclista José Aníbal Palacios Mendoza, de 25 años, y su pareja Alondra Eveleny Bermúdez Martínez, de 19, ocurrido la mañana del pasado 1º. de octubre.

El cambio de medida fue tomado por la autoridad judicial luego de que la familia del acusado acordó resarcir los daños a la familia del motociclista José Aníbal Palacios Mendoza, por un total de 25 mil dólares más el pago de la póliza de seguro.

José Aníbal Palacios Mendoza y Alondra Aveleny Bermúdez Martínez

Según el acuerdo, la familia de Robles hizo entrega de 16 mil dólares a la familia de Palacios y posteriormente seguirán depositando 730 dólares mensuales, a partir del 30 de enero de 2026, a una cuenta bancaria a nombre de Aníbal José Palacios Matus, padre del fallecido.

Luego de conocerse la admisión de hechos y la voluntad de resarcir los daños a una de las dos familias de las víctimas, el juez declaró culpable al acusado y ordenó al Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa que se proceda a liberarlo, quedando bajo la nueva medida a partir del martes 9 de diciembre.

Por su parte, la familia de la víctima Alondra Bermúdez Martínez, quien tenía cinco meses de embarazo, se mantiene firme en su posición de no mediar, ni aceptar resarcimiento de los daños, lo que podría complicar nuevamente el proceso en caso de apelar al cambio de medida cautelar.

La señora Rosario Martínez manifestó su intención de continuar el juicio hasta la última instancia argumentando que la vida de su hija no tiene precio.

El Ministerio Público acusó a Jaime Robles tras matar con su camión placas MT 47727, a la joven pareja cuando viajaba a bordo de una moto frente al supermercado Maxi Palí del barrio Waspam Sur, sobre la pista que conduce al Mercado de Mayoreo en el Distrito Seis de Managua.

El cambio de medida a favor del camionero Jaime Robles fue recibida con alegría por su familia debido a que este viernes 5 de diciembre se encuentra celebrando sus 61 años de vida.

