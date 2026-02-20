Cámaras captan robo audaz de televisores en Almacenes Tropigas de Masatepe

Cámaras de Seguridad captaron a una mujer y un hombre robando 3 pantallas de televisión en la sucursal de Almacenes Tropigas ubicada en el municipio de Masatepe, departamento de Masaya.

Robo de televisores captado en Tropigas de Masatepe

En los videos quedó registrado primero el momento en que una mujer ingresó a la tienda y sustrajo una pantalla de 43 pulgadas que fue a dejar a un compinche que la esperaba fuera del establecimiento.

Luego la delincuente vuelve a ingresar y se lleva tranquilamente otra pantalla de 32 pulgadas sin que el personal de turno se percatara de ambos robos.

Y como si fuera poco las cámaras de seguridad también grabaron a otro sujeto que entró al negocio y de entrada agarró una pantalla, la cual anduvo arrastrando dentro del local y finalmente se la llevó sin pagar un cinco.

En las grabaciones se observa cuando el delincuente se marcha por la calle llevando en su mano derecha la pantalla dentro de su caja, tal y como si la hubiera comprado.

Por lo visto, la delincuencia ya tiene en su mira a esa tienda que aparentemente no cuenta ni con personal de seguridad ni con suficientes dependientes que estén atentos ante los amigos de lo ajeno que aprovechan cualquier descuido para hacer de las suyas.

Las autoridades pidieron a quien identifique a los autores de los robos por favor lo comunique a la delegación policial de Masatepe o a través de la línea 118.

Video del robo