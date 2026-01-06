Cámaras captan a carterista comprando con tarjetas robadas en gasolinera de Sébaco

Una pasajera identificada como Ana María Muñoz fue víctima de un robo bajo la modalidad de carterismo mientras viajaba en un bus de transporte interurbano de la ruta Managua-Estelí.

Buscan al carterista que compró con tarjetas de crédito robada en Sébaco

El incidente, ocurrido el mediodía de este lunes 05 de enero, fue denunciado públicamente tras obtenerse evidencias de cámaras de seguridad.

Según el relato de la afectada, el robo ocurrió poco después de que ella abordó el autobús de la empresa «Castro» en el sector de Las Maderas.

El delincuente aprovechó un descuido de Muñoz para sustraer la billetera de su bolso sin que ella se percatara en el momento.

El carterista descendió del bus en el municipio de Sébaco y se dirigió de inmediato a la tienda de conveniencia de una gasolinera local para realizar compras fraudulentas.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento preciso en que un sujeto utilizaba una de las tarjetas de crédito de la víctima para pagar diversos productos.

En las imágenes, la denunciante logró reconocer plenamente su cartera, la cual contenía además documentos de identidad personal y otras tarjetas bancarias.

Aunque Ana María Muñoz logró bloquear sus cuentas bancarias a tiempo para evitar mayores pérdidas económicas, ahora solicita el apoyo de la ciudadanía para identificar al sujeto que aparece en las grabaciones.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero del responsable puede ser comunicada a las autoridades policiales, con el fin de recuperar sus documentos personales y evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de robos en el transporte público.