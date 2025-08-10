type here...
Buscar
28.7 C
Managua
domingo, agosto 10, 2025
Destacadas

Cámara de seguridad graba últimos momentos de motorizado que se estrelló contra camioneta en Ciudad Sandino

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motociclista Alfredo David Noguera Fonseca, de 29 años, murió en los primeros minutos de esta madrugada al estrellarse contra la parte trasera de una camioneta.

Trágico accidente: motociclista fallece en Ciudad Sandino
Trágico accidente: motociclista fallece en Ciudad Sandino

La fatalidad ocurrió frente al Super Xpress del Residencial Praderas de Sandino, en el municipio de Ciudad Sandino, cuando Alfredo David se desplazaba en una moto placa M 296-239.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que Noguera Fonseca, a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, salió de su carril.

En la acción, impactó por detrás la camioneta placa M 129-783, propiedad de William Milton Orozco Plata, de 34 años, que estaba estacionada en uno de los carriles de la vía.

Un testigo del hecho tuvo que ponerse en el centro de la calle para detener el tráfico, y que otros vehículos que transitaban por la zona, no pasaran sobre la humanidad de la víctima.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456